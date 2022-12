Woonruimte voor jong en oud in het laatst overgebleven klooster in het Groene Hart

Stiefdoch­ter Annemijn verleidt ernstig zieke Pico mee te doen aan Alpe d’Huzes: ‘Herinne­ring voor het leven’

Er is geen tijd voor twijfel. Niet of hij het haalt en niet hoe. Annemijn (13) heeft haar ongeneeslijk zieke stiefvader Pico Wilbrenninck uitgedaagd om in juni de Alpe d’Huez te beklimmen. Annemijn: ,,Dit is voor ons een herinnering voor het leven.”

