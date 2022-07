Wordt het bouwvallige Posthuis in Moordrecht eíndelijk gesloopt? ‘Troosteloze boel’

Als het aan VVD-raadslid Leendert Karreman ligt, wordt het voormalig café-restaurant Het Posthuis in de Dorpsstraat van Moordrecht onmiddellijk gesloopt. Het bouwvallige pand staat al jaren leeg, in afwachting van nieuwbouw van appartementen op deze plek. Pogingen om een bouwproject op te starten zijn echter tot nu toe mislukt.

Ondertussen raakt het pand in steeds slechtere staat. ,,De Dorpsstraat in Moordrecht is misschien wel het mooiste straatje van Zuidplas, maar als er niets gebeurt, wordt het wel een troosteloze boel, alsof je je in Wallonië waant”, stelde Karreman deze week in de gemeenteraad van Zuidplas. ,,Kan er alvast met slopen worden begonnen op kosten van de eigenaar?” vroeg hij.

Wethouder Jan Willem Schuurman vond dat geen goed idee. ,,We moeten uiterst terughoudend daarin zijn om dat nu zelf te besluiten. Dat is echt aan de eigenaar. Behalve als de veiligheid in het geding zou zijn.”

Regelgeving

Karreman vindt echter dat verpaupering moet worden tegengegaan en stelt dat iets soortgelijks speelt rond de oude graansilo aan de Dorpsstraat in Zevenhuizen. Hij denkt ook dat de gemeente mogelijk haar voorwaarden voor nieuwbouw moet bijstellen. ,Er zijn nu al een paar bouwprojecten niet doorgegaan omdat ze niet aan onze regels voldeden. Maar is onze regelgeving niet te beperkend? Moeten we herontwikkeling niet makkelijker maken?”

Parkeren

In beide gevallen speelde de parkeersituatie voor nieuwbouw een cruciale rol. Volgens CDA-raadslid Mark den Hollander moet dat parkeren ook leidend zijn om parkeer- en verkeersproblemen in de toekomst te voorkomen. Wethouder Schuurman kiest dezelfde lijn. Hij benadrukt dat de gemeente nog altijd in gesprek is met de eigenaar van het Posthuis om tot herontwikkeling van de locatie te komen. ,,We spreken elkaar meermaals per maand.”

