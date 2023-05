Wow! Zo ziet Gouda eruit als het compleet verlaten zou zijn

Topstuk van Rijksmuse­um naar Gouda: ‘Betoverend hoe het meisje je aankijkt’

Het meesterwerk Portret van een Meisje in het blauw van Johannes Cornelisz Verspronck komt tijdelijk in Museum Gouda te hangen. Conservator Ingmar Reesing is trots dat het topstuk van het Rijksmuseum naar zijn Gouda verkast. ,,Ik word nog elke keer betoverd door de manier waarop het meisje me aankijkt.”