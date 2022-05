Yara (17) weet dat ze invalide kan worden: ‘Daarom juist níet stoppen met de dingen die ik leuk vind’

VOETBAL TOTAAL ‘Hekken­slui­ter’ sluit het hek en Nieuwkoop geeft Aarlander­veen flink pak slaag: dit gebeurde er op de voetbalvel­den

Het sportcomplex van Woubrugge bleek zaterdag vergrendeld met een kettingslot. Het werk van 'de hekkensluiter', zo verklapte een spandoek. In de derde divisie wipte Sportlust’46 na een eenvoudige middag weer over nummer 2 Sparta Nijkerk heen. CSW lijkt juist af te haken in de titelstrijd in de tweede klasse. Dit is het overzicht van de afgelopen speelronde in het amateurvoetbal.

1 mei