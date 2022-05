Youp van 't Hek en Bert Visscher spelen vier avonden in Gouda, maar theaterbezoeker is nog beetje huiverig

Maandagavond heeft ze met Sjaak Bral voor publiek in het theater zelf het programma voor het komende seizoen gepresenteerd. ,,We hebben 234 producties met in totaal 263 voorstellingen. Sommige zijn hier meer dan één avond. Bert Visscher en Youp van ’t Hek staan allebei vier avonden in Gouda. Dat zegt wel iets over hoeveel belangstelling we verwachten.’’ Het aantal voorstellingen is nog wel iets minder dan de 300 in 2019. ,,Dat was dan ook een topjaar’’, aldus de directeur.