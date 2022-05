Youssf opende een Arabische supermarkt en droomt van uitbreiding: waarom er méér winkels bij komen

Er was nog geen Arabische supermarkt in Gouda, merkte Youssf Suhel. En dus opende hij in augustus vorig jaar zijn supermarkt Salam, in winkelcentrum Bloemendaal, in het pand waar eerst The Read Shop zat. ,,Er zijn wel Marokkaanse supermarkten”, zegt de in Boskoop wonende Syriër (38). ,,Maar daarvan verschillen we met 70 procent van de producten. Kijk naar brood, rijst of kruiden. Bij mij komt alles uit Libanon, Syrië of Turkije.”