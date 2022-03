Yvonne stemde als een van de eersten in Gouda: ‘Oorlog in Oekraïne zet me aan het denken’

Goudse band Cookhouse op nationale radio: ‘Waren beetje bang dat we onze fans kwijt waren’

De Goudse band Cookhouse trad afgelopen week op in het Muziekcafé van NPO Radio 2. Aanleiding was de nieuwe single die de twee broers Ronald en Jeroen Hendriksen uit hebben gebracht genaamd: ‘Bad for my Health’. ,,Deze keer was wel extra bijzonder”, aldus liedzanger Ronald Hendriksen.

11 maart