Zangeres Hind (37) scoort met lied over kaneel: videoclip al meer dan miljoen keer bekeken

Zangeres Hind Laroussi (37) kreeg in haar jeugd in Gouda naast de Hollandse pot ook vaak Marokkaanse maaltijden voorgeschoteld.

Daarin zat bijna altijd kaneel, haar favoriete kruid. Over deze specerij heeft de in Dubai wonende zangeres nu het nummer ‘Cinnamon’ uitgebracht, waarvan de videoclip binnen een week al meer dan een miljoen keer is bekeken op YouTube. Het lied is vooral populair in de Arabische wereld.

Hind groeide op in Gouda als dochter van een Nederlandse moeder en een Marokkaanse vader. Vandaar dat in het gezin Laroussi zowel Hollandse als Marokkaanse maaltijden op tafel kwamen. En dat ze zowel de Nederlandse als de Arabische cultuur met de paplepel kreeg ingegoten.

Vleermuizen

,,Ik heb heel goede herinneringen aan onze vakanties in Marokko. Dat was in mijn beleving één groot feest, met prachtige muziek. En kaneel, dat zoetigheid en smaak toevoegt aan het eten, speelde daar een nog grotere rol dan thuis. Dit alles bij elkaar, daar gaat het nummer ‘Cinnamon’ over.”

De video voor het nummer met duidelijke Arabische invloeden werd geschoten in een oud, verlaten hotel in Beiroet. De beelden zien er spookachtig uit, met veel vleermuizen en lampen die aan en uit gaan. Verder is er veel dans, met daarbij uiteraard een hoofdrol voor Hind.

Tekst gaat verder na de video.

Uitvalsbasis

Volgens de zangeres wordt het lied geregeld gedraaid op radiostations in het Midden-Oosten. Verder staat ze in kranten en tijdschriften in onder meer Jordanië en Egypte. ,,Vanuit Marokko is er ook veel belangstelling.”

Ze is vast van plan om met haar muziek een grote tournee te maken door landen in de Arabische wereld. Dubai blijft daarbij haar uitvalsbasis. ,,Ik heb het hier enorm naar mijn zin, maar Nederland heeft ook een speciale plek in mijn hart. Voor familiebezoek en andere zaken reis ik er graag naar toe.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.