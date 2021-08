Zangeres Hind slaat vleugels uit in Arabische wereld: ‘Hier gaan steeds meer deuren voor me open’

GOUDEN POLLEPEL Deze bistro mét grote wijnkast staat in straat met veel miljoenenvilla’s: ‘Dat merk je aan de menukaart’

21 augustus In Vinkeveen denken we altijd even aan Johan Cruyff. Het gaat regenen maar medegasten helpen ons vriendelijk naar binnen in een voormalig, sfeervol koetshuis. Voor de kok is er werk aan de winkel, want de toetjes kunnen origineler.