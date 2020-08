Zelf een hoed á la koningin Maxima maken? Dat kan met de lessen van tophoedenmaakster Berry Rutjes

‘Megahoop’ afval gedumpt midden in het groen van het Bentwoud: ‘Hier kan ik héél slecht tegen’

4 augustus De stoom kwam hem nog niet niet uit de oren. In de jaren dat Jonathan Leeuwis boswachter is, zag hij veel voorbij komen. Meestal is het kofferbak open, hup wat puinzooi eruit en wegwezen, maar deze dumping in het Bentwoud sloeg alles, zegt hij. ,,Zo’n megahoop die bewust is gedumpt, heb ik nog niet eerder meegemaakt, daar kan ik met mijn pet niet bij.” Bovendien ziet hij meer vandalisme in het gebied.