Zes jaar cel voor man die tankstation De Andel ramde

De 34-jarige man was op de dag van de crash, 3 september vorig jaar, bij een barbecue geweest en had daar volgens getuigen bijna een krat bier leeggedronken. Na een ruzie reed C. naar huis in Almere. Kort voor middernacht, scheurt C. volgens getuigen met pakweg 100 kilometer per uur het terrein van De Andel op. Net na de afrit raakt hij enkele betonblokken van 150 kilo, daarna schuift zijn Opel Corsa op de zijkant tegen een benzinepomp en belandt op vier wielen tegen een pomp vlakbij de shop. Er vielen geen gewonden, behalve C. zelf.