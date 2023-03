Zes tieners aangehouden voor reeks mishandelingen en straatroven in Gouda

MET VIDEO Op de vlucht voor de politie crasht ‘dronken’ Spanjaard in achtertuin: ‘Wij hadden in het ziekenhuis kunnen liggen’

Bewoners van de Krugerlaan in Gouda zaten zaterdagavond binnen voor de kachel toen ze niet wisten niet wat ze meemaakten. Met een oorverdovend kabaal jakkerde een bestuurder, die volgens de politie had gedronken, dwars door hun schutting de tuin in. Met een enorme puinhoop als gevolg.