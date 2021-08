Zes verdachten opgepakt in Gouda voor mogelijke betrokkenheid bij ontvoering in Noord-Holland

Mercedes Vito-bus

De politie in Noord-Holland werd om 18.00 uur meermaals gealarmeerd. De melding was dat een 56-jarige man uit Hoofddorp uit een auto was getrokken. Dat zou zijn gebeurd in Cruquius, in de gemeente Haarlemmermeer. Hij werd meegenomen in een rode Mercedes Vito-bus. Die reed weg in de richting van de N201.