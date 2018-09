Ziekenwagen op zijn kant bij oprit naar A12

Wegen uren dicht voor enorm wielerpelo­ton

8 september Veel wegen in de Alphense regio zijn morgen één tot twee uur dicht, zodat het 5000 wielrenners grote peloton van Ride for the Roses kan passeren. De renners van de 100 kilometer starten in de gemeente Haarlemmermeer en maken een lus door het Groene Hart, met Bodegraven als zuidelijkste puntje.