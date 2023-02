Zien: Gouds stadsgezicht uit negentiende eeuw onthuld in Museum Gouda

Onderzoek naar gevolgen van houtstook voor Waddinx­veen: ‘Toename van stookover­last’

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) in Gouda analyseert de resultaten van luchtkwaliteitsmeters in Waddinxveen om te zien wat het aandeel is van houtrook in de verslechterde luchtkwaliteit. Dat doet de dienst op verzoek van de gemeente.

14:33