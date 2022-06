Zien: zo ziet de nieuwe asielboot die in de Goudse wijk Korte Akkeren ligt eruit

Het schip, dat met 135 meter 25 meter langer is dan zijn voorganger, heeft in totaal 185 slaapplekken. Sinds december vorig jaar worden asielzoekers in een boot opgevangen in Gouda. Voor enkele maanden, was het oorspronkelijke idee, maar het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vroeg Gouda om een verlenging.