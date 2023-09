Zijn benen trillen nog, Rachid hevig geschrokken na aardbeving Marokko: ‘Je denkt: wat is dit?’

Groene Hart in 2009 Hoe Balkenende opdook bij deze korfbal­club: waarom sociale media ouderwetse campagne-bezoeken nooit verdringen

De verkiezingscampagne voor de Tweede Kamerverkiezingen is begonnen. Lijsttrekkers gaan weer op werkbezoek in de provincie. Ook in kleine dorpjes. Vroeger was dat vanzelfsprekend. Maar is het nog wel nodig in deze tijd van sociale media? Benno de Ruiter uit Moordrecht, CDA-campagnemedewerker, denkt van wel.