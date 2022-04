Zijn Friese paarden en koetsen waren een begrip in Gouda: Ton van Duin (77) overleden

Van Duin was binnen Gouda en ver daarbuiten bekend vanwege zijn stalhouderij. Eerst aan de Raam, later aan de Bloemendaalseweg. 36 jaar geleden was hij medeoprichter van de Goudse Kaasmarkt in zijn huidige vorm met Friese paarden en de oorspronkelijke kaasbrikken.

De meeste Gouwenaars kenden Van Duin als eigenaar van Koetserij Gouda. Hij kwam met zijn Friese paarden en koetsen naar de Kaasmarkt, maar deed ook ritten voor bruiloften en uitvaarten.

Onderscheiding

Op zijn 74ste ontving de Gouwenaar de vrijwilligerspenning van de stad Gouda als waardering voor zijn jarenlange inzet voor het behoud van de Kaasmarkt, zijn werk voor de historische brikken en koetsen, de paardensport en het behoud van de Bloemendaalseweg. Hij heeft zich als vrijwilliger ook ingezet om een ruiterclub in Gouda op te starten.

Van Duin reageerde aangenaam verrast op de vrijwilligerspenning. ,,Het is toch een blijk van waardering. Ik ben al lang niet meer op de Kaasmarkt geweest, omdat ik reuma heb. Dat vind ik jammer, want het is toch een beetje mijn kindje”, zei hij toen.

Gezondheid

De laatste jaren ging de gezondheid van de Gouwenaar achteruit. Na ruim veertig jaar eigenaar te zijn geweest van Koetserij Gouda, gaf hij enkele jaren geleden aan dat hij vanwege zijn leeftijd en zijn gezondheid niet langer in staat was het bedrijf verder voort te zetten. De Koetserij werd overgenomen.

Dat was lastig voor hem, vertelt Kelsey Eschweiler (26). Zij leerde tien jaar geleden alles over het menvak van Van Duin. ,,Toen de stichting werd overgenomen, was hij eenzaam. Maar ik ken hem vooral als een heel fijne man met humor. Als we weer eens op kaasmarkt waren geweest met de paarden, zorgde hij voor een broodje haring en kibbeling. Hij was heel zorgzaam.”

