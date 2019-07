Zilversmid uit Schoonhoven maakte replica D-Day vlag voor Trump

Zilversmid Paul de Vries moest er nog flink wat zweetdruppeltjes voor laten. ,,Het was een spoedklus. De replica moest met premier Mark Rutte mee met het regeringsvliegtuig. Gelukkig was ik op tijd klaar.”



De replica is een geschenk aan het eerste Amerikaanse regiment, dat op 6 juni 1944 onder moordend geweervuur het strand van Normandië betrad om Europa te bevrijden. Het aandenken aan de strijd op Utah Beach werd donderdag in Washington tegelijkertijd met de overhandiging van de gescheurde Amerikaanse vlag door de Rotterdamse kunstverzamelaar Bert Kreuk aan president Donald Trump overhandigd. Trump is officieel het hoofd van de strijdkrachten en beloofde de ondernemer de zilveren replica op een later tijdstip aan het regiment over te dragen.