Zo kan het ook! Restaurant in Mijdrecht bakt mals biefstukje in je voortuin

Chateaubriand – een malse runderbiefstuk – is, naar eigen zeggen, de specialiteit van café Het Rechthuis in Mijdrecht. ,,Bezorgen van biefstuk is niet te doen’’, begint eigenaar Frank Tulp. ,,Als het bij onze gasten aankomt, is het koud of doorgeslagen. Met bezorging kunnen wij niet de kwaliteit bieden waar we voor staan. We moesten dus op zoek naar een andere oplossing nu ons restaurant gesloten is vanwege de coronacrisis.’’