Zo leidde megakorting bij Blokker in Gouda tot chaos: ‘Kopers verloren hun gezonde verstand’

Volgens Blokker was het niet de winkelketen zelf die zich misdroeg. ,,Blokker heeft niet geduwd of getrokken. Kennelijk is dit het gevolg van veel mensen bij elkaar.” Maar is dat wel zo? Wat gebeurt er in het menselijk brein als de koopwoede zo hoog is? Vijf vragen aan psychiater Bram Bakker, gespecialiseerd in paniekstoornissen.