Zo opende koning Willem-Alexander feestjaar in Gouda (spoiler: hij deed iets creatiefs met klittenband)

Steeds meer mensen doen anonieme meldingen over misdaad; en dan vooral over drugs

Het aantal anonieme belletjes over misdaad in het Groene Hart stijgt. Meld Misdaad Anoniem (M.) kreeg vanuit Alphen, Gouda en Woerden in 2021 in totaal 194 telefoontjes over mistanden in de regio, tegenover 165 belletjes in 2020. Die tips gingen vooral over drugs.

9 april