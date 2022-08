Zo werd de post vroeger bezorgd: de postbode kwam tien (!) keer per week bij je langs

Twee auto’s en een scooter volledig uitgebrand: ‘We werden wakker van het alarm en zagen de vuurzee’

Op de Passage in Waddinxveen zijn vannacht twee auto’s volledig uitgebrand. Ook een scooter ging in vlammen op. Twee andere auto’s raakten beschadigd. De schrik zit er flink in bij bewoners van het ernaast gelegen flatgebouw, waarvan de muur zwart is geworden van de rook: ,,Dit is niet prettig.”

31 juli