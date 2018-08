Zo zou overleden Tim eruit hebben gezien als hij 16 was geworden

Onlangs kregen Petra, Tom en haar oudste zoon Dave (21) de tekening van hun gestorven zoon en broertje in de mail. Petra: ,,Dat was een groot moment. Vandaag zou hij jarig zijn, dus het is even behoorlijk slikken. Ik wist niet wat ik kon verwachten, maar wat ik zag overtrof alles. Het is een schitterende tekening, echt Tim. Het voelt alsof we nu een stukje toekomst hebben. We hebben hem een beetje zien groeien.'' Dat was het doel van Ilze. ,,Ik wilde dat Petra Tim zou herkennen aan zijn ogen. Die heb ik gehouden zoals ze waren.''