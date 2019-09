Zoals de 300 klokken bij Louwerens en Joke Vos uit Moordrecht tikken, tikken ze nergens...

rechtbank Tien maanden cel en werkstraf­fen geëist na inbraak­reeks in Moerkapel­le: ‘Ik had al lang geen werk meer’

19 september Een reeks diefstallen uit de kantine van tennisvereniging Love’70, inbraken in de Keijzerschool, een fysiopraktijk, fietsenzaak en het dorpshuis. De 22-jarige Danny van der Z. uit Moerkapelle is volgens justitie verantwoordelijk voor een waslijst aan delicten. Met hem in mindere mate ook Sam B. (21) uit Moerkapelle en de 21-jarige Lars M. uit Zoetermeer. Zij hoorden vandaag in de rechtbank een werkstraf van 120 uur eisen. De officier wil dat hun oude vriend Van der Z. tien maanden de cel in gaat.