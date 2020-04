Zoet opkikkertje voor ziekenhuispersoneel: Punselie deelt 30.000 wafeltjes uit op ic’s in hele land

Chirurg De Jong (48) legt scalpel weg en kiest voor leven als kunstenaar

17:38 Chirurg Samuel de Jong besloot zich volledig op de kunsten te richten en de scalpels achter zich te laten. Nu gebruikt hij zijn chirurgische precisie om insecten na te maken en te wijzen op de schoonheid die in het allerkleinste schuilt. Zijn werk is de komende maanden te zien in Galerie Sille in Oudewater.