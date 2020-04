Zoet opkikkertje voor ziekenhuispersoneel: Punselie deelt 30.000 wafeltjes uit op ic’s

Onvrede onder Gouwenaars in Marokko groeit: ‘Als je hier ziek wordt, overlijd je honderd procent zeker’

19:45 Onverteerbaar is het voor zijn familie en vrienden. Een Gouwenaar van middelbare leeftijd overleed onlangs in Marokko aan corona. De achterblijvers zijn diepbedroefd. Zij weten niet wie hem ten grave droeg of waar zijn graf precies ligt. Een schrikbeeld voor andere Gouwenaars die vastzitten in het Noord-Afrikaanse land. ,,Dit is heel, heel pijnlijk.”