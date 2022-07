Zoetermeer sluit spoedeisende hulp door tekort aan artsen, mogelijk drukker in Groene Hart ziekenhuis

Het GHZ is vrijdag over de tijdelijke sluiting geïnformeerd, laat een woordvoerder weten. ,,Wij zijn samen met alle andere betrokken partijen waaronder de ambulancedienst, de huisartsen en andere ziekenhuizen in de regio, hierover geïnformeerd in het Netwerk Acute Zorg West (ROAZ West, red.). Binnen ROAZ West wordt regionaal de acute zorg geregeld. We willen zeker ons steentje bijdragen.”