Zoeven er straks deelscooters door Gouda? Aanbieders staan te trappelen, maar winkeliers zijn kritisch

Xu loopt met paard (écht) naar China en pauzeert in Gouda: ‘Dacht dat het een kaassoort was’

De Chinese Xu Zhixian (33) is met zijn paard Furion bezig aan een groot avontuur. Samen lopen ze van Spanje naar China, een tocht van 20.000 kilometer. Nederland ligt niet bepaald op de route, maar hij loopt graag om. En zo streek hij vrijdag neer in Gouda en Haastrecht. ,,Gouda is niet zomaar een stad, het is er schitterend.”

26 augustus