Wil je niet missen: Zomerse verkoopexpositie: Shop ArtZomerse

Leon start ‘liefdevol protest’ met speciale speldjes: ‘Oordeel niet, maar accepteer de ander’

Leon Augustijn was lange tijd bang om te laten zien wie hij is. De Gouwenaar valt op mannen, maar de angst om niet geaccepteerd te worden was te groot. Dat is verleden tijd. Nu strijdt hij voor acceptatie in de vorm van een ‘positief protest’ en bedacht hij het bijbehorende #LoveOthers-speldje.