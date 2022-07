Zomerse zondagmiddag, maar wie een duik wil nemen in dit buitenzwembad wordt teleurgesteld

Het personeel van het Goudse zwembad moet badgasten zondag om 14.30 uur ‘nee’ verkopen wegens personeelstekort. En dat is hopelijk eenmalig, vertelt Nick Kulderij van SportpuntGouda. ,,De rek is eruit, onder meer door ziekte. De poorten sluiten is een laatste optie, dit keer was het niet anders. Garantie dat het niet nog een keer gebeurt, is er niet.”

Het Groenhovenbad verwacht dit weekend maar weinig zwemmers te raken met het onvermijdelijke besluit. ,,Het wordt twintig graden, vrij fris voor buitenzwemmen. Ik ben blij dat het niet heel warm wordt. We doen er in ieder geval alles aan zodat zo min mogelijk klanten last hebben van het sluiten. Het scheelt maar 2,5 uur met de normale sluitingstijden.”

Vrijwilligers

Ook De Fuut in Reeuwijk kampt met een dreigend personeelstekort, zo meldt het zwembad op de website. ,,Om meteen met de deur in huis te vallen, we hebben simpelweg meer actieve vrijwilligers nodig”, schrijft De Fuut. ,,Als we onze Fuut open willen houden, moeten we ook echt in actie komen.”

Volledig scherm Het buitenbad van het Groenhovenbad sluit zondag om 14.30 uur wegens personeelstekort. © AD

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.