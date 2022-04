Zon, strand en duinen: en dat allemaal gewoon in het Groene Hart

Aan de wandel Waar ooit Roma strandden door een gebroken wagenwiel, wandel je nu door een groene oase

Water, daar staat Nieuwkoop vooral om bekend, maar wist je dat er ook heel veel groen te vinden is in het oude turfstekersdorp? Tijdens deze wandeling van 11 kilometer in en rond Nieuwkoop krijg je het beste van twee werelden.

3 april