Zorgen bij inwoners over crisisnoodopvang 150 vluchtelingen zijn nog niet weggenomen

Ook op de tweede informatieavond over crisisnoodopvang van drie tot vijf maanden voor maximaal 150 vluchtelingen in de tennishal aan de Sniepweg in Waddinxveen hebben omwonenden hierover hun zorgen geuit.

Zo is er opnieuw geklaagd over drank- en drugsgebruik en zijn er andere problemen in en om het sportpark de Sniep. Ook voorzitter Cor Sels van Z&PC De Gouwe zegt ‘wat verontrust’ te zijn omdat de tennishal wordt omgeven met accommodaties voor zwemmers, voetballers, korfballers, fitness en een dansschool.

Zowel burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis als locatiemanager Cor Verboom van de Veiligheidsregio Hollands Midden zeggen de angst en vrees voor overlast te begrijpen, maar denken dat het wel mee zal vallen.

,,Een sportpark is een levendig gebied waar het nodige gebeurt en soms bewegingen zijn die je liever niet wilt”, reageert de burgemeester. ,,We hebben echter geen zorgelijke signalen ontvangen dat er vluchtelingen komen die zich hebben misdragen. Als dat wel gebeurt, spelen we geen verstoppertje en is het waarschuwen en wegwezen.”

Rustige groep

Locatiemanager Cor Verboom spreekt uit eigen ervaring van ‘een heel rustige groep die blij en dankbaar is om veilig en vrij te zijn’. ,,Andere verhalen die er worden verteld kloppen niet.” Dat bevestigt ook de politie.

Het gaat in Waddinxveen vooral om vluchtelingen uit Syrië en enkele andere onveilige landen die nu nog worden opgevangen in Moordrecht en Zevenhoven. Ze weten dat ze begin oktober naar Waddinxveen verhuizen. ,,Dat vinden ze natuurlijk niet leuk, want ze zijn daar net gesetteld”, aldus Cor Verboom.

Het zijn allemaal gezinnen, op dit moment bestaande uit 27 vrouwen, 10 mannen en 102 kinderen van 2 tot 18 jaar. Dat zijn nareizigers die in ons land mogen blijven en wachten op een woning elders waar ze met gezinsleden die hier al zijn kunnen gaan wonen.

