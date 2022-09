Zorgen over opvang 150 asielzoekers: ‘Te grootschalig voor Waddinxveen’

Waddinx­veen vangt 150 asielzoe­kers op in tennishal: ‘We zien allemaal de grote nood, wegkijken is geen optie’

Waddinxveen stelt per 1 oktober de tennishal in sportpark de Sniep de resterende drie maanden van dit jaar, met een mogelijke uitloop tot in maart, beschikbaar voor de crisisnoodopvang van 150 asielzoekers.

2 september