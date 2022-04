Zorgen van verkenner Gouda: ‘Nieuwe Goudse stadsbestuur waarschijnlijk weinig divers’

Voetbal Totaal Hattrick voor vakantie­gan­ger en topscorer neemt Alphense Boys met zes (!) goals aan de hand: dit gebeurde er op de voetbalvel­den

ARC mag zich sinds zaterdag officieel periodekampioen noemen in de hoofdklasse. De Alphenaren vierden feest na de 1-0 zege op Zwaluwen. Op de lagere niveaus laat het verdelen van die prijzen nog even op zich wachten. Koploper Haastrecht zegevierde mede dankzij een hattrick van vakantieganger Thijmen Raateland in ‘El Vlistico’. Ilias Latif vestigde bij hoofdklasser Alphense Boys nog maar eens zijn naam als goalgetter en voegde zes goals toe aan zijn totaal. Lees hier alles over de afgelopen speelronde in het amateurvoetbal.

3 april