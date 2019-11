Zuid-Hollandse boeren in schone overalls naar Den Haag

Vanaf 10.00 uur is daar de extra Statenvergadering over het stikstofbeleid. Voorzitter Kees van Rijn in de oproep: ,,Het verzoek is om deze keer de trekker thuis te laten en een schone overall aan te trekken als statement. We vertellen hoe groot onze frustratie is en hoe dringend de behoefte aan perspectief is, want met dit beleid blijft geen boer meer overeind en blijven onze overalls in de toekomst schoon.’’



Acht personen spreken morgen in tijdens de vergadering in het Provinciehuis. Alleen zij gaan naar binnen. De rest van de boeren en tuinders volgt het debat op het binnenplein. ,,Laten we ons als goede gasten opstellen.’’ Om de inspraak kracht bij te zetten delen de boeren en tuinders agrarische producten uit aan de Statenleden.