Zuidplas heeft nieuwe kinderburgemeester: dit zijn de plannen

Simon den Braber stoot Sven Strijk van de troon bij triatlon Woerden: ‘Extra speciaal om te winnen na ongeluk’

Simon den Braber was gisteren de sterkste zwemmer en loper tijdens de kwarttriatlon in Woerden, die voor het eerst in drie jaar tijd weer plaatsvond. In de regenachtige kaasstad ondervond hij stevige tegenstand van Bodegraver Sven Strijk, die tweede werd.

7 juni