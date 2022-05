Zuidplas krijgt voor het eerst wijk-GGD’er: Joost kijkt hoe verwarde mensen het best geholpen kunnen worden

In de gemeente Zuidplas wordt vanaf nu extra aandacht besteed aan mensen die verward gedrag vertonen. In Zuidplas is voor het eerst een wijk-GGD’er actief, die kijkt hoe verwarde mensen het best kunnen worden geholpen. Het gaat om een proef van een jaar.

De wijk-GGD’er is Joost van der Veen. Hij werkt vanuit het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden en werkt samen met de politie en andere zorgpartners. De komst van Van Veen is mogelijk gemaakt door subsidieverlener ZonMW, die het concept al in 47 gemeenten succesvol toepaste.

Aanspreekpunt

De wijk-GGD’er is hét aanspreekpunt voor iedereen met zorgen om een persoon die verward is of onbegrepen gedrag vertoont. Zo wordt melden van dit gedrag laagdrempeliger. Een wijk-GGD’er zorgt ervoor dat iemand zo snel mogelijk passende hulp kan krijgen. Hij is een bekende in de wijk en kent veel mensen en netwerken. Hierdoor kan hij snel schakelen bij een melding, zodat hij de juiste hulp kan regelen. De wijk-GGD’er verbindt zorg met veiligheid.

De politie ontvangt jaarlijks steeds meer meldingen van mensen die verward of afwijkend gedrag vertonen. De wijk-GGD’er kan helpen om helder krijgen wat het verhaal achter deze persoon is. Daarnaast is de wijk-GGD’er een belangrijke schakel tussen de vele organisaties. Ook Stichting ZO!, Stichting KernKracht, GGZ Rivierduinen en de woningcorporaties zijn nauw betrokken bij dit project.

Begrip

,,Verward gedrag is een verzamelterm, waar zeer persoonlijke verhalen achter zitten. Het is daardoor logisch dat we het op deze persoonlijke manier gaan aanpakken”, vindt wethouder Daan de Haas. ,,Daarnaast willen we met deze pilot ook meer begrip kweken bij alle inwoners in Zuidplas voor personen met verward gedrag.”

Wijk-GGD’er Joost van Veen is bereikbaar via tel. 06-30455486 of via jvanveen@ggdhm.nl.

