Zuidplas vreest stevige bezuinigingen ondanks positief saldo: ‘Grootste zorg is het ‘ravijnjaar’ 2026

Twee kampioenen, rode kaart voor schoengooi­er en dit gebeurde er nog meer in de laatste speelronde voor de voetbal­lers

Feest in Alphen en Koudekerk. Alphia behaalde de eerste titel in 29 jaar en Koudekerk keert na een afwezigheid van vier seizoenen terug in de derde klasse. Teleurstelling was er dit weekeinde ook. ROAC degradeerde uit de eerste klasse en Rohda’76 liep in de laatste minuten een ticket voor de nacompetitie mis. Bij Linschoten was er een hoofdrol voor Vahid Demirbas. Niet alleen vanwege zijn vier treffers, maar naderhand gooide hij ook zijn schoen richting de scheidsrechter. Dat kwam hem op een rode kaart te staan.

6 juni