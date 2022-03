Zuidplas zegt gascontract nog niet op: ‘Dat levert Gazprom nog meer geld op’

Er is volgens De Haas maar één reden om de gaskraan vanuit Zuidplas niet meteen dicht te draaien naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne. ,,Openbreken van het contract levert Gazprom nog meer geld op.”

Unaniem

Een motie van de SP om te onderzoeken of het snel mogelijk is het contract te ontbinden, kreeg unanieme steun in de raad. De Haas nam die motie over ‘omdat hij eigenlijk al wordt uitgevoerd in onze regio’. ,,En gelooft u mij, zodra er mogelijkheden zijn om er vanaf te komen, zullen we niet aarzelen.” Hij pleit daarnaast voor actie van de landelijke overheid.