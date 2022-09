Zussen Angela en Sylvia zijn de ‘allerfijnste buren’: ‘In moeilijke tijd door hersentumor staan ze altijd klaar’

Angela over Sylvie:

,,Wij wonen in het midden van een rijtje van drie. Aan de ene zijde wonen mijn ouders en aan de andere zijde mijn zus Sylvie en haar gezin. Wij zijn een hechte familie, mijn broer en zijn vrouw wonen niet hier maar horen er ook bij. Wij wonen hier nu vijf jaar met enorm veel plezier. Wij delen lief en leed met elkaar. We hebben veel fijne tijden beleefd en nu het een lastige tijd is kan ik uit de grond van mijn hart zeggen dat ik de allerbeste buren heb. Eind 2021 werd bij mij een hersentumor ontdekt: ik kon opeens niet meer praten. Helaas is de tumor kwaadaardig en snelgroeiend. De diagnose is 1,5 tot 2 jaar. Een ziekenhuisopname en vijf maanden chemokuren volgden. In deze moeilijke tijd staan mijn buren, zowel mijn ouders als mijn zus en haar gezin, altijd voor mij klaar. Door de tumor raakte ik mijn rijbewijs kwijt. Gelukkig heb ik vriendinnen en Sylvie die vaak hebben gereden en andere hand-en-spandiensten doen voor ons gezin, ook om mijn man te ontlasten. Sylvie haalt ook vaak even wat boodschappen of komt gewoon even voor de gezelligheid langs. Ook mijn ouders doen wat ze kunnen doen, ze staan altijd voor mij klaar. ‘Er gewoon zijn’ is al zo veel waard voor mij. Deze vrijdag trouwt onze oudste dochter en daar gaan we met elkaar enorm van genieten. We weten niet wat de toekomst ons brengt, hierna volgt nog één chemokuur en dan stopt de behandeling voor nu. Maar ik voel mij gelukkig enorm goed op dit moment en kan echt genieten van momenten samen met mijn familie. Ik wil echt mijn dankbaarheid en liefde uiten aan de allerfijnste buren die ik mij kan wensen.’’

Sylvie over Angela:

,,Wij wonen op de grond van de voormalige paprikakwekerij van mijn vader. Opa is hier ooit gestart, wij zijn dus een echte kwekersfamilie. Op de grond achter onze huizen werd de wijk Triangel gebouwd. Hiervoor woonden Angela en ik ook al bij elkaar in de straat en zagen we elkaar vaak. We zijn heel hecht. Vaak beleven we onverwacht fijne momenten: opeens barbecueën, een stukje fietsen en gewoon even koffiedrinken. Ook met opa en oma samen die ook altijd voor de kleinkinderen klaarstaan. Op een mooie zomeravond gaan we dan spontaan met elkaar een stukje lopen om een ijsje te halen. Alles wat we met elkaar doen, is gezellig. Nu Angela ziek is, stappen we nog vaker even bij elkaar binnen. Voor een kopje koffie, een praatje of om ergens mee te helpen. Omdat Angela meer thuis is, gaat dat ook makkelijker. Gelukkig kan ik vaak bijspringen, bijvoorbeeld met naar het ziekenhuis rijden. Sinds Angela ziek is, zijn alle momenten samen nóg waardevoller geworden dan ze al waren. Je realiseert je dat de tijd beperkt is. Angela blijft ongelooflijk positief ondanks haar ziekte. Dat vind ik enorm bewonderenswaardig.’’