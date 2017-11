A12 weer open na heftig ongeval met 'spookrijder'

Tegoedbonnen van 650 euro voor Woerdense gezinnen in nood

15:15 De Linda Foundation van Linda de Mol gaat de komende weken bonnen uitdelen bij Woerdense gezinnen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit kan de Foundation doen met geld dat door Lionsclub Castellum Laurum bij elkaar gebracht is met de Slag van Woerden en het FoodGoodFestival dat in oktober in De Hall in Woerden is gehouden.