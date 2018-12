Anouk en Annouk: topsporter blijf je altijd een beetje

De stemming zit er meteen goed in als Hoogendijk het gloednieuwe koophuis van Van der Weijden in Utrecht betreedt. ,,Wauw, wat een mooie kerstboom, ik ben gek op al die kleuren", zegt de voormalig voetballer, die ook in de Domstad woont. Een kerstboom in huis is voor de succesvolle ex-schaatser een primeur. ,,Normaal zat ik rond deze tijd in een hotel, als voorbereiding op de Nederlands kampioenschappen. Dit jaar wilde ik dus echt uitpakken en heb ik van mijn eerste kerstboom een beetje mijn project gemaakt", zegt de in Nieuwveen grootgebrachte Van der Weijden met een lach.