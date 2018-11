Betonmixer weer op vier wielen na ongeval op de N11

sport Clubs DOSR en WVC willen meer samenwer­ken, maar fusie niet aan de orde

13:23 DOSR en WVC hopen in de toekomst verder met elkaar samen te werken dan nu al het geval is. Op 10 december besluiten de leden van beide verenigingen uit Roelofarendsveen of er een onderzoek komt naar die eventuele intensievere samenwerking. Een fusie is echter niet aan de orde. ,,De samenwerking is meer met het oog op de toekomst.”