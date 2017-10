Brandend voertuig op A12 bij Nieuwerbrug zorgt voor vertraging

Zelfbouwproject Kamerik dreigt in duigen te vallen

In Kamerik dreigt het zelfbouwproject van bewoners in duigen te vallen omdat de grondprijs veel te hoog uitvalt. De een na de ander haakt af. ,,Ik heb er geen vertrouwen meer in'', zegt een deelneemster van het eerste uur. De gemeente is bereid te praten over de grondprijs.