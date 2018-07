De leerlingen zijn klaar, maar de juf heeft het nog ontzettend druk

Kom bij de juffen en meesters nu niet aan met termen als 'nutteloze tijdbesteding' over deze laatste dagen voor de vakantie. Ze komen hun tijd met de leerlingen echt wel door. Kinderen zijn nooit uitgeleerd, klinkt het op de Speel- en Werkhoeve in Bodegraven. Op de Willem van Oranjeschool in Woerden krijgt groep 4 nog iedere dag minstens een uur rekenen. Op De Schakel in Leimuiden gebruiken ze de ontspannen weken om de kinderen op een meer speelse manier iets te leren.

Dat ze de rapporten vorige week al hebben uitgereikt, is een bewuste keuze. Het geeft de leerlingen en hun ouders de mogelijkheid om de resultaten te bespreken, zo legt directeur Martina Bloemzaad van basisschool Speel- en Werkhoeve uit.

Bespreken

,,In het verleden kregen de kinderen het rapport op de laatste dag mee en konden ze niet bespreken wat ze daarmee moeten. Nu hebben we de tijd om met de kinderen en hun ouders te bespreken waar ze het komend jaar aan moeten werken. Zo zijn de ouders ook meer betrokken.''

Marianne Tukker, juf in groep 3/4 van De Schakel in Leimuiden, heeft die gesprekken al achter de rug. ,,Het is veel werk, want je moet de gesprekken voorbereiden en er een verslag van maken. We gaan nu richting de overdracht naar de volgende juf en meester. Doordat we het twee weken voor de vakantie doen, is de druk eraf en is dit juist een leuke periode. We laten de kinderen nog steeds leren, maar dan in spelvorm. Door spellen als kwartetten praten ze op een andere manier met elkaar. Ze kunnen ook een filmpje kijken.''

Zwemmen

Tukker gebruikt de tijd ook om met de kinderen de klas schoon te maken en op te ruimen. ,,En natuurlijk gaan we met dit warme weer wat vaker naar buiten en volgende week gaan we met de school een hele dag zwemmen.''

Quote We houden zo lang mogelijk de schijn op dat ze nog van alles moeten leren Hans de Haas Bij de Willem van Oranjeschool in Woerden merken ze wel dat de warmte en het verlangen naar vakantie een rol gaan spelen. De scherpte is er aan het eind van de middag wel af en het speelkwartier buiten wordt iets opgerekt. Het lesgeven gaat wel gewoon door. De hiaten die tijdens het schooljaar zijn gevallen, kunnen nog worden bijgespijkerd en juf Nathalie Stokhof van groep 4 weet de lessen nog goed te vullen. ,,Het gaat wel wat moeilijker. We zijn al door de boeken heen en we moeten toch één uur per dag rekenen geven. Maar het lukt wel.''

Extra druk

Daarnaast moet ook Stokhof het lokaal opruimen en volgen nog de oudergesprekken en de overdrachtsgesprekken. ,,Die gesprekken kosten veel tijd en dat komt bovenop het lesgeven. We hebben het dus extra druk.''

Meester Hans de Haas van groep 7 van de Speel- en Werkhoeve heeft die drukte van de gesprekken niet. ,,Die hebben we de afgelopen tijd al gevoerd. De rapporten geven we eind deze week mee. Dan is voor de kinderen al redelijk duidelijk waar ze aan toe zijn en wat ze het volgend jaar te wachten staat. Als er bijzonderheden zijn, kunnen ouders altijd nog een gesprek aanvragen, maar dat komt bijna nooit voor.''