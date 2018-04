'Ga op safari in je eigen tuin, je hoeft helemaal niet naar Afrika!'

InterviewBrrrr… de meeste mensen krijgen direct de rillingen van kleine kriebelbeestjes in hun tuin of huis. Maar de Moordrechtse schrijfster Suze Peters is juist gefascineerd door alle kleine dieren die in het groen van haar achtertuin wonen. Ze schreef er zelfs het Plaagdierboek over, want de dieren zijn volgens haar absoluut onmisbaar. ,,Een spin eng? Welnee, juist supernuttig!’’