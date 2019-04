‘Gesprekken Zuid-Holland verlopen in goede sfeer’

Video ‘Horror­plant’ duizend­knoop op oorlogspad: schapen en varkens gaan strijd aan

15:30 De duizendknoop is op oorlogspad. De ‘moeder aller onkruid’ verspreidt zich momenteel razendsnel door Rotterdam. Ook andere steden hebben er last van en gaan de strijd aan. ,,Als je zo’n ding in je tuin hebt, dan heb je een probleem”, zegt bioloog Niels de Zwarte uit Gouda.