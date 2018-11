Koen (12) uit Gouda speelt harp voor Koningin Máxima

VideoKoen van Tilborg (12), een harpleerling van Cultuurhuis Garenspinnerij in Gouda, heeft mogen spelen voor Koningin Maxima. Zijn optreden is morgen te zien om 17.15 uur op NPO Zapp in het programma Lang Leve De Muziek Show.

De Goudse Koen was de speciale gast van Máxima. Bij haar in de woonkamer liet hij zijn talent horen. Ook in de uitzendingen van 17 en 24 november vertelt Koen over de harp. Zijn docente van het Cultuurhuis Garenspinnerij, Jaike Bakker, liet via Facebook in ieder geval al weten erg trots op haar leerling te zijn. Zij geeft hem les al sinds hij vijf jaar oud is, laat moeder Eline van Tilborg weten.

Volgens haar heeft Koen zich in de loop der tijd in de kijker gespeeld, door in het verleden verschillende grote prijzen te hebben gewonnen. ,,Ook kan hij makkelijk praten, want in het programma vertelt hij over de harp. Toen hij mee mocht doen aan het programma was het lang een beetje mysterieus wat hij nou eigenlijk ging doen. Toen bleek dat hij voor Máxima mocht spelen, was dat natuurlijk heel bijzonder. Zijn school gaf hem ook speciaal vrij voor de opnamedag.’’

Na de opnames kwam straalde Koen van oor tot oor, aldus zijn moeder. ,,Een blij kind kwam er terug.’’

Prijzen

Over het spelen voor de koningin zegt Koen: ,,De koningin komt ineens naast je zitten en dat vond ik wel soort van spannend.’’ In mei van dit jaar sleepte hij bij de Koninklijk Concertgebouw Concours 2018 de aanmoedigingsprijs in de wacht, die door de jury unaniem was toegekend. Ook won hij eerder de tweede prijs bij het Rosa Spier Harpconcours.

Naast Koen mochten nog drie kinderen muziekspelen voor de koningin, die ook te zien zijn in het programma Lang Leve De Muziek Show.

Zie onderstaand een fragment