Konijnenasiels voor de zomervakantie al stampvol

Dode vrouw Bodegraven niet in stukken gezaagd

5 juni Het lichaam van de op 15 april dood in een huis aan de Bodegraafse Trompstraat gevonden vrouw (35) is niet in stukken gezaagd. Dit meldt het Openbaar Ministerie. Wat de doodsoorzaak is geweest, kan een woordvoerder van het OM nog steeds niet mededelen.